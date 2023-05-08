موظف حكومي في ليبيا يعمل مزارعا بعد الدوام لإعالة أسرته

في محاولة منه لتوفير احتياجات أسرته التي لا يكفي دخله كموظف حكومي لتلبيتها، حوّل الليبي مروان التومي قطعة أرض تملكها أُسرته إلى مزرعة يبيع ما تنتجه لتغطية النفقات.

قال التومي، وهو أب لطفلين، “أنا موظف في الدولة الليبية قرابة 10 سنوات، راتبي الآن ما زال 630 دينار (نحو 130 دولارا)، الظروف المعيشية لا تسمح بهذا الراتب. نحن أصحاب أُسر أو أنا أتكلم عن نفسي، أنا صاحب أُسرة فما بالك بالأعزب أنه 630 دينار لا يلبين رغبات الأسرة أو شخص متزوج، الظروف المعيشية بهذا لراتب صعبة جدا الحقيقة. وأنا اضطررت مثلا أطفالنا في مناسبات انهم لا يذهبون إلي مناسبات أُخري أو تحرمهم من شراء ألعاب أو شوكولاتة، نحن اضطرينا نشتري الحاجة الرئيسية وزي ما تعرفوا الحاجيات الأساسية، كل شي غالي الآن، أي محل يبيع في هده المواد كل شي المحلات غالي وراتب 630 دينار ما يكفيش ولا يعيش أُسرة يعني”.

وفي المزرعة الواقعة في مدينة قصر الأخيار القريبة من العاصمة طرابلس، يزرع التومي أنواع خضراوات مثل البصل والبامية والطماطم (البندورة) وكذلك أعشابا مختلفة.

وأضاف التومي لتلفزيون رويترز “نظرا لأنه مرتبي لا يكفي لالتزامات الحياة اتجهت إلي حلول بديلة داخل المزرعة هنا، هده مزرعة كنا نزرع فيها حاجات بسيطة للأكل المنزلي وباعتبار المرتب لا يكفي بدأت أنا أزرع فيها، نزرع في بصل نزرع في طماطم في بامية، سلق، وهده خضرة معروفة، وعملت حلول ولكن ليست تلك الحلول لا تكفي متلا أنا عندما أنقل 100 ربطة معدنوس (بقدونس) أتحصل علي 25 أو 20 دينار، سعر الربطة 20 قرش، متلا تنقل فلفل يعني حتي السعر ليس السعر اللي نتخيله يعني في اليوم تكسب 30 دينار أو 40 دينار ومرات أربع أيام لا يوجد طلبية بيع وهي هي هدين الفلوس تاخدهن من هنا وطول للمواد الغدائية من هنا”.

وتعاني ليبيا حالة فوضى منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي، ويتنازع فصيلان متنافسان مدعومان بقوات محلية للسيطرة على الدولة بوسائل سياسية وعسكرية.

وأثر عدم الاستقرار هذا على اقتصاد الدولة، لكن التومي يأمل أن يتمكن من خلال العمل الجاد من توفير حياة أفضل لأسرته.

وأردف قائلا “أنا أشتغل في هده المزرعة بعد رجوعي من عمل وظيفة الدولة الساعة اثنين، ممكن أرتاح ساعة نصلي صلاتي وننزل للمزرعة طول العمل حقيقة متعب جدا، مرهق جدا، وأنا أُجبرت للعمل في المزرعة حتي الحياة تستمر، يعني الشخص أصبح هكذا ما فيش بديل تاني، ضروري من أن أزرع وأتحرك بالرغم من التعب بصورة لا تتخيلها، يعني لبعد صلاة المغرب وأنا نكون في المزرعة”.

وتابع “أنا أشتغل في المزرعة لوحدي، لا تستطيع جلب عمال، يعني لو أنت بتجيب شخص عامل راح يطلب 80 أو 100 دينار اليومية وأني نزرع ولما نمشي نبيع نبيع بي 15 أو 20 دينار يعني لو جبت عامل أنت خاسر، ستصبح في نفس المكان واضطريت أن أشتغل وحدي ونتعب وحدي، الواحد لدية أطفال يقروا في المدرسة، الواحد يبي يلبي رغباتهم، والعمل مش عيب، العمل والخدمة مش عيب في نفس الوقت”.

وتقع مدينة قصر الأخيار، وهي منطقة ريفية في أغلبها، على بعد 75 كيلومترا شرقي العاصمة الليبية طرابلس.

خدمة الشرق الأوسط التلفزيونية

(تغطية تلفزيونية أيمن الساحلي وهاني عمارة ونهى شرف – إعداد محمد محمدين للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)