بلدية طرابلس تعلن عن حملة لمكافحة كل التعديات على الفضاء العام

أعلنت بلدية طرابلس المركز لأصحاب المحلات التجارية والباعة المتجولين بشوارع نطاق بلدية طرابلس المركز بأنه ستشرع غداً بلدية طرابلس المركز بحملة لمكافحة كل التعديات على الفضاء العام من ساحات وميادين وأرصفة وشوارع فرعية وكذلك التفتيش عن الإجراءات القانونية من رخص مزاولة الأنشطة التجارية وكل مايتعلق بهذا الشأن من إجراءات وقائية وبيئية .

وأوضحت البلدية أن الحملة بمشاركة جهاز الحرس البلدي طرابلس وفريق الإصحاح البيئي طرابلس ، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة المتمثل في جهاز حماية طرابلس المركز.

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