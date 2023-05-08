مركز الرقابة يضبط مخزن لإعادة تعبئة وتغليف السكر و الارز منتهي الصلاحية

أعلن مركز الرقابة على الاغذية والادوية، اليوم الاثنين عن ضبط مكان يقوم باعادة تعبئة وتغليف السكر والارز منتهي الصلاحية في اكياس صغيرة تحمل علامات تجارية متنوعة و بـوزن صافي , ومغشوش دون ذكر البيانات التوضحية و تواريخ الانتاج و الانتهاء .

وفي جولة تفتيشية قام بها مدير الرقابة الداخلية بالادارة العامة رفقة مدير مكتب جنزور ومفتشيه رفقتهم جهاز الامن الداخلي و الحرس البلدي استهدفت مكان يقع بمنطقة جنزور يتخذ منهُ مكانا لإعادة تعبئة وتغليف السكر و الارز من مصادر منتهية الصلاحية في اكياس صغيرة بعلامات تجارية مختلفة ويقوم بتوزيعها بكميات كبيرة داخل السوق راميا بالقيم و الاخلاق و الدين عرض الحائط متجاهلا صحة المستهلك , و من خلاله تم تسجيل المخالفات الاتية :-