مركز الرقابة يضبط مخزن لإعادة تعبئة وتغليف السكر و الارز منتهي الصلاحية

أعلن مركز الرقابة على الاغذية والادوية، اليوم الاثنين عن ضبط مكان يقوم باعادة تعبئة وتغليف السكر والارز منتهي الصلاحية في اكياس صغيرة تحمل علامات تجارية متنوعة و بـوزن صافي , ومغشوش دون ذكر البيانات التوضحية و تواريخ الانتاج و الانتهاء .
وفي جولة تفتيشية قام بها مدير الرقابة الداخلية بالادارة العامة رفقة مدير مكتب جنزور ومفتشيه رفقتهم جهاز الامن الداخلي و الحرس البلدي استهدفت مكان يقع بمنطقة جنزور يتخذ منهُ مكانا لإعادة تعبئة وتغليف السكر و الارز من مصادر منتهية الصلاحية في اكياس صغيرة بعلامات تجارية مختلفة ويقوم بتوزيعها بكميات كبيرة داخل السوق راميا بالقيم و الاخلاق و الدين عرض الحائط متجاهلا صحة المستهلك , و من خلاله تم تسجيل المخالفات الاتية :-
- تم ضبط مصادر السكر و الارز داخل اكياس كبيرة ( شوالات ) بالمكان مخزنة بطريقة سيئة في درجات حرارة مرتفعة ورطوبة مع انتهاء صلاحيتها.
- يقوم بتوزيع تغليف الارز و السكر وتعبئته على علامات تجارية مختلفة غير مرخصة مع عدم كتابة البيانات التوضيحية عليها و تذييلها بتواريخ الانتاج و الانتهاء.
- النظافة العامة سيئة
- انعدام مواصفات ممارسات تعبئة الحبوب من الارز و السكر
- عدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط اثناء الزيارة
- العمالة وافدة افريقية الجنسية نظافتها الشخصية سيئة غير ملتزمة بالزي الخاص بتعبئة كهذه منتجات
- عدم وجود شهادات صحية للعاملين
- انبعات روائح كريهة من المكان
- عدم وجود برنامج مكافحة الافات
- غش تجاري في وزن الصافي للتعبئة مكتوب ان وزنها 900جرام و بعد قياسها اتضح وزنها الفعلي 730جرام.
- يقوم بتوزيع الالاف من منتجه بشكل يومي حيث تم ضبط شاحنة كبيرة محملة بمنتجاته جاهزة للترويج.
تم قفل المكان و ضبط صاحبه و احالته للجهات الامنية صاحبة الاختصاص.
مركز الرقابة على الاغذية والادوية
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