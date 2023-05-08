تنويه هام من الشؤون الاجتماعية بشأن التسجيل في منظومة منحة الزوجة والابناء

نوهت مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية فرع الجفرة لجميع المواطنين بشأن فتح التسجيل في منظومة منحة الزوجة والابناء وطريقة التسجيل.

واشار الفرع في بيان صادر عنه أن “يمكن إدراج البيانات المصرفية لأرباب الأسر الذين لم يتمكنوا من إدراجها في السابق من حديثي الزواج وغيرهم، إضافة إلى إمكانية تغيير البيانات المصرفية للراغبين في ذلك وغيرها من الخدمات الأخرى المتاحة بالرابط.

وأفاد الفرع بأن رابط منظومة منحة الزوجة والابناء الجديد يعمل ولكن يوجد ضغط على المنظومة فقط في الوقت الحالي.

وفيما يلي خطوات التسجيل في المنظومة:

فتح الرابط والدخول

1_ إدخال رقم القيد

2_ إدخال الرقم الوطني

3_ ادخال رقم الهاتف أيكون مربوط بالرقم الوطني

4_ تسجيل الدخول

تنزيل البيانات المصرفية

اسم المصرف

الفرع

رقم الحساب يكون الكترونى (15) رقم.

وفيما يلي رابط التسجيل في المنظومة :

https://wcsg.gate.mosa.ly/ ونوه الفرع التأكد من صحة البيانات أكثر من مرة.

يمكنكم ايضاً الاطلاع على الرابط لمشاهدة طريقة الاستعلام وادخال البيانات بالصور :

طريقة الاستعلام عن منحة الزوجة والابناء وادخال البيانات والتعديل عبر الرابط الجديد