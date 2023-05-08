مصادر توضح اخر مستجدات الافراجات المالية في وزارة الصحة

كشفت مصادر مطلعة اخر مستجدات الافراجات المالية في وزارة الصحة الليبية ونسبة الانجاز وعدد المطابقين وغيرها من المستجدات.
وفيما يلي التفاصيل :-
- بلغ عدد الموظفين من العناصر الطبية والطبية المساعدة الذين تمت إحالة بياناتهم من إدارات الخدمات الصحية بالمناطق للجنة الإفراجات 18405 موظف، المطابقين منهم 16253، وغير المطابقين 747 ، وعدد 1380 موظف أرقامهم الوطنية غير صحيحة، وعدد 24 موظف متوفي، وعدد موظف واحد أجنبي.
- بلغ عدد العناصر التسييرية الذين تمت إحالة بياناتهم لمصلحة الأحوال المدنية لفلترتها 45768 موظف.
- تسلمت لجنة الإفراجات بيانات بوجود 76075 موظف بالخدمات الصحية بالمناطق عن طريق المندوبين.
- بلغ عدد العناصر الطبية والطبية المساعدة الذين تمت إحالة بياناتهم لمصلحة الأحوال المدنية لفلترتها 24953 موظف.
- بلغ عدد إدارات الخدمات الصحية بالمناطق التي لم توافي وزارة الصحة بالبيانات 22 إدارة.
- وزارة الصحة أنهت أعمالها بنسبة إنجاز تتعدى 90% وننتظر استكمال باقي الإجراءات عن طريق الجهات المعنية.
أضف تعليقـك