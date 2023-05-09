الكبير يؤكد على دور المركزي في اطلاق أعمال المصارف الإسلامية

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أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على دور مصرف ليبيا المركزي ورؤيته في إطلاق أعمال المصارف الاسلامية وتهيئة البيئة الملائمة وفق أفضل الممارسات.

وأشار الكبير في المؤتمر السنوي الحادي والعشرين لهيئة الأيوفي (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية) في مملكة البحرين إلى أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات الداعمة والراعية للصيرفة الإسلامية، ومواكبة التطورات المتسارعة وبخاصة في مجال التحول الرقمي.

وحضر المؤتمر محافظ بنك البحرين المركزي، ورئيس مجلس أمناء الأيوفي، وعدد من محافظي البنوك المركزية، ومدراء المصارف والشركات الرائدة في صناعة الصيرفة الإسلامية.