تغيير جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 09 مايو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 09 مايو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7584 دينار، مسجلاً صعوداً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.233 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0055 دينار، والدولار الكندي 3.5569 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2439 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2688 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2958 دينار، والدينار التونسي 1.5649 دينار، والدرهم المغربي 0.4762 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: