المركزي: انخفاض اليورو والإسترليني وثبات الدولار

الوطن| رصد

انخفض سعر اليورو مقابل الدينار في السوق الرسمية اليوم الثلاثاء إلى 5.23 دينار مقابل 5.24 دينار أمس، كما تراجع الجنيه الإسترليني اليوم إلى 6 دنانير مقابل 6.01 دينار أمس.

في حين ثبت سعر الدولار عند 4.75 دينار، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وعلى صعيد سلة العملات العربية، حافظ الدينار التونسي والريال السعودي والدرهم الإماراتي على مستوى 1.56 دينار و1.26 دينار و1.29 دينار على التوالي.

كما استقر اليوان الصيني والليرة التركية عند مستوى 0.24 دينار و0.68 دينار على الترتيب.

وتاليا أسعار العملات: