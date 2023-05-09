خاص.. مستشار العلاقات الدبلوماسية يتحدث لصدى عن الاتفاق الاقتصادي بين حكومة دارفور وليبيا عبر الحدود

صرح مستشار العلاقات الدبلوماسية السوداني عبد المنعم عبد الله بشير حامد لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء حيث قالأن العلاقات الثنائية بين الدولتين ليبيا والسودان تعتبر مستقرة الى يومنا هذا لاسيما الأزمة الحالية لا تؤثر على العلاقات الاقتصادية بين الدولتين بل هنالك حديث من حكومة اقليم دارفور التي تمتلك حدوداً مع ليبيا بأنه سيتم توقيع اتفاقيات تعاون على وجه السرعة حتى يسهل عملية تدفق السلعة والمنتجات الغذائية إلى اقليم دارفور في ظل الظروف الصعبة في السودان و ارتفاع باهظ في ما تبقى من المواد الغذائية والادوية .

وأضاف حامد لصدى الاقتصادية أن هذه الاتفاقية اذا وقعت سوف تساهم وتنعش في عجلة الاقتصاد بين الدولتين. كما تعزز متانة العلاقات بين الدولتين ،ونأمل أن تفتح ليبيا جسر جوي مع الخرطوم في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان .

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