لجنة متابعة تنفيذ ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط تعقد اجتماعها الرابع بحضور “بن قدارة”

عقدت لجنة متابعة تنفيذ ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط المشكلة من مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعها العادي الرابع اليوم الثلاثاء بديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة “فرحات بن قدارة”.

وقد خصص الاجتماع لمتابعة تطوير وصيانة خطوط الغاز وزيادة قدرة الإنتاج وأعمال صيانة مجمع “مليتة” الصناعي، والبرنامج التدريبي المعتمد من قِبَل المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير الموراد البشرية، إضافة إلى ما تم إنجازه ضمن مشورعات التطوير للعام 2023.

وقدّم رئيس المؤسسة عرضا تفصيليا للجنة حول صيانة وتحديث خط الغاز “البريفة- مصراتة” المعطل منذ عام 2012 والذي تم صيانته ورجوعه للعمل، مما سيساهم في نقل الغاز لمحطات الكهرباء بمقدار 150مليون قدم مكعب قابل للزيادة، وتصدير الفائض وإنجاز العمرة الجسيمة لمجمع مليتة والتى أنجزت في وقت قياسي وبكفاءات ليبية بعد تأجيلها منذ عام 2014.

كما تطرق الاجتماع إلى الخطة التدريبية المعدة من قبل المؤسسة للخريجين الجدد الذين تم قبلوهم بالمؤسسة، وأكدت اللجنة على أن تكون البرامج التدريبية هادفة وواضحة الأهداف، وتسهم في دفع دماء جديدة للمؤسسة وقطاع النفط.

