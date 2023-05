مسؤول بحكومة الوحدة الوطنية لتبادل: “الدبيبة” أصدر قرارا بتخصيص مبلغ ربع مليار دينار لتغطية تكاليف الحج لهذا العام

أكد مسؤول بحكومة الوحدة الوطنية لقناة “تبادل” بأن رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة” قد اتخذ قرارا بتحمل الخزينة العامة للدولة دفع تكاليف الحجاج الليبيين لهذا العام “1444 هجري” وتخصيص مبلغ 250 مليون دينار لتغطية تكاليف الحج.

كما أصدر “الدبيبة” أمس الاثنين قرارا بتكليف “عبد اللطيف العالم” بمهام المدير التنفيذي للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، ويأتي قرار تخصيص مبلغ ربع مليار دينار لتغطية تكاليف الحج هذا العام استمرارا لنهج حكومة الوحدة الوطنية دفع تكاليف الحج عن الحجاج الليبيين بعد اتخاذ قرار مماثل العام الماضي بتخصيص مبلغ 200 مليون دينار من خزينة الدولة لتغطية تكاليف الحج.

