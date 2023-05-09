الذهب يرتفع مع ترقُّب بيانات التضخُّم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس الإثنين 8 مايو أيار تزامناً مع تراجع الدولار، بينما يترقّب المستثمرون بيانات أميركية رئيسية عن التضخّم من المقرّر صدورها هذا الأسبوع والتي قدينعكس أثرها على موقف الفدرالي الأميركي، فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% عند 2020.80 دولار للأونصة، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2029.30 دولار.

وأصبح المعدن الأصفر أكثر جاذبية للمشترين في الخارج بسبب انخفاض مؤشر الدولار 0.1% ، في حين يتوقّع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الأربعاء.

وقال “تيم ووتر” كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد: إنّ أي مؤشرات على تراجع التضخّم ستضعف العملة الأمريكية بسبب توقّعات بخفض الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة وهو ما قد يؤدي إلى صعود الذهب.

وأضاف ووترر أن الذهب سيكون من بين “المستفيدين الرئيسيين” إذا كانت هناك علامات أخرى على ضعف الاقتصاد الأميركي وقد تتحرك الأسعار إلى 2100 دولار عاجلاً وليس آجلاً.