“الدبيبة” يتابع مع “شكشك” الانفاق الحكومي ودعم شركة الكهرباء بهدف استقرارالشبكة وزيادة الإنتاج ومواجهة الذروة الصيفية

تابع رئيس مجلس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” الإنفاق الحكومي وضمان الشفافية وعدالة التوزيع، وآليات تفعيل العطاء العام للأدوية والمستلزمات الطبية، وتنفيذ مشروع المدراس الجديدة ودعم الشركة العامة للكهرباء، وتوفير الإمكانيات اللازمة لها بهدف استقرار الشبكة وزيادة الإنتاج ومواجهة الذروة الصيفية.

وذلك بحضور ووكيل الديوان “علاء المسلاتي” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”، حيث اتفق الحاضرون على عقد اجتماع موسع مع وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي ووزارة المالية، للبدء في تنفيذ العطاء العام الذي تأخر تنفيذه منذ عام 2009، باعتباره أولى خطوات تصحيح أوضاع القطاع الصحي في ليبيا.

وتم خلال الاجتماع الإتفاق على البدء في تأهيل الشركات الوطنية القادرة لانطلاق مشروع إنشاء المدارس الجديدة لأهميته، حيث لم يتم إنشاء مدرسة جديدة وفق مواصفات معتمدة منذ 1992.

وأكد الاجتماع على ضرورة التكامل بين مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية، لضمان تقديم خدمات جيدة للمواطنين والحد من الفساد، وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية في كل الإجراءات والتركيز على برامج الشركة العامة للكهرباء ودعمها لضمان استقرار الشبكة خلال الفترة الصيفية.

