قال النائب العام “الصديق الصور” اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مع قيادات النيابات على مستوى ليبيا، بإن تحديث القدرة التشغيلية لسلطة التحقيق، من خلال تفعيل منظومة التحول الرقمي، يتطلب التقيّد بجدول زمني يستند إنجازه على مرتكز تعزيز جهوزية الهيئة وتضافر جهود الإطاريْن، القضائي والوظيفي للتغلب بشكل مناسب على العوائق الناشئة، وهو ما يتطلب الالتزام بتعليمات العمل الصادرة في الخصوص، وتلافي الحَيْدِ عنها تحت أية ظروف.

وأكد “الصور” بأن غايات تحديث الجانب المؤسساتي وتجويد أعمال التحقيق الابتدائي وتعزيز الثقة في قدرة منسوبي هيئة النيابة العامة على إنفاذ القانون، ومَدّ راسمي السياسة العامة بقراءة للواقع الأمني؛ وتخطيط معالجته مع الجهات ذات العلاقة؛ كانت من أَخَصِّ أغراض إطلاق مشروع التحول الرقمي في عمل الهيئة.

وأوضح “الصور” بأن هيئة النيابة العامة هي الحامي للحريات والحقوق والضامن لها وأن طلبه لقاء قادة العمل دعت إليه ضرورة إطلاعهم على نتائج تقييم عدالة الإجراءات وجودتها خلال النصف الأول من هذه السنة القضائية، وإحاطتهم بنتائج تقييم النشاط القضائي؛ بحسبانه أساس رسم سياسة إدارة الهيئة؛ ومرجع معالجة ما يشوب أداءها من قصور.

حيث تطرق النائب العام في حديثه إلى مستهدف التطوير والتنمية الوظيفة واستعرض مبادرة التدريب للنصف الثاني من سنة 2023، مشيداً بنتائج تقييم عمل نيابات مكافحة الفساد والنظام العام ومكافحة المخدرات ومكافحة الهجرة غير الشرعية والمرور، وحَثَّ “الصور” الأعضاء على المبادرة إلى اتخاذ إجراءات تتناسب مع خطورة الواقعات التي يتصلون بها، وإظهار قدرة الهيئة على تعزيز جهود التصدي للجرائم، ومكافحة الإفلات من الملاحقة القضائية.

وتناول الاجتماع، نتائج أعمال التحَقُّق من سلامة سجلات مصلحة الأحوال المدنية؛ وما ترتب عن بحث مؤشرات ارتكاب واقعات تزوير طالت البيانات المدرجة في قواعد البيانات ذات الصلة.

وحضر هذا الاجتماع المحامين العامين بدوائر محاكم الاستئناف ورؤساء النيابات الابتدائية ومديري النيابات الجزئية في دوائر الاختصاص المحلي والنوعي جميعها، وأعضاء النيابة المنسَّبين إلى العمل في مكتب النائب العام.

The post “الصديق الصور”: تحديث القدرة التشغيلية لسلطة التحقيق بتفعيل منظومة التحول الرقمي appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا