الدبيبة وشكشك يناقشان عدد من مشاريع الدولة

عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ورئيس مجلس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” ، اجتماعاً بحضور وكيل الديوان “علاء المسلاتي” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”، لمتابعة عدد من الملفات الخدمية والتنموية، أهمها الإنفاق الحكومي وضمان الشفافية وعدالة التوزيع، وآليات تفعيل العطاء العام للأدوية والمستلزمات الطبية، وتنفيذ مشروع المدراس الجديدة ودعم الشركة العامة للكهرباء، وتوفير الإمكانيات اللازمة لها بهدف استقرارالشبكة وزيادة الإنتاج ومواجهة الذروة الصيفية.

وتم خلال هذا الاجتماع الإتفاق على عقد اجتماع موسع مع وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي ووزارة المالية، للبدء في تنفيذ العطاء العام الذي تأخر تنفيذه منذ عام 2009، باعتباره أولى خطوات تصحيح أوضاع القطاع الصحي في ليبيا.

كما تم الاتفاق على البدء في تأهيل الشركات الوطنية القادرة لانطلاق مشروع إنشاء المدارس الجديدة، حيث لم يتم إنشاء مدرسة جديدة وفق مواصفات معتمدة منذ 1992.

وأكد المجتمعون على ضرورة التكامل بين مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية، لضمان تقديم خدمات جيدة للمواطنين والحد من الفساد، وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية في كل الإجراءات والتركيز على برامج الشركة العامة للكهرباء ودعمها لضمان استقرار الشبكة خلال الفترة الصيفية.

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