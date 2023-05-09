تحديث جديد.. قفزة لأسعار الدولار واليورو والذهب في ليبيا اليوم الثلاثاء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 09 مايو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

سعر الدولار في البنك المركزي 🏛️

ب4.7703 دينار

الدولار 🇺🇲

ب5.2975 ~5.2925 دينار

اليورو 🇪🇺

ب5.7600 ~5.7200 دينار

الدينار التونسي 🇹🇳

نقداً

610 دينار تونسي

تحويل

600 دينار تونسي

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب 5.3200 ~5.3150 دينار

اسعار الذهب اليوم :

▪️كسر ذهب 18 ب258.50 LYD

▪️كسر ذهب 21 ب301.58 LYD

▪️كسر ذهب 22 ب315.94 LYD

▪️كسر ذهب 24 ب344.66 LYD

▪️ذهب مستعمل 18

ب285 ~300 LYD 🔼

▪️ذهب مستعمل 21

ب330 ~350 LYD 🔼

▪️ذهب جديد 18

ب325 ~360 LYD 🔼

▪️ذهب جديد 21

ب365 ~380 LYD 🔼

اسعار الفضة اليوم:

▪️فضة كسر ب2.55 ~2.85 LY 🔼

▪️فضة جديدة :

▪️ب09 ~25 دينار على حسب العيار