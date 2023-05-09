تحديث جديد.. قفزة لأسعار الدولار واليورو والذهب في ليبيا اليوم الثلاثاء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 09 مايو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
سعر الدولار في البنك المركزي 🏛️
ب4.7703 دينار
الدولار 🇺🇲
ب5.2975 ~5.2925 دينار
اليورو 🇪🇺
ب5.7600 ~5.7200 دينار
الدينار التونسي 🇹🇳
نقداً
610 دينار تونسي
تحويل
600 دينار تونسي
تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب 5.3200 ~5.3150 دينار
اسعار الذهب اليوم :
▪️كسر ذهب 18 ب258.50 LYD
▪️كسر ذهب 21 ب301.58 LYD
▪️كسر ذهب 22 ب315.94 LYD
▪️كسر ذهب 24 ب344.66 LYD
▪️ذهب مستعمل 18
ب285 ~300 LYD 🔼
▪️ذهب مستعمل 21
ب330 ~350 LYD 🔼
▪️ذهب جديد 18
ب325 ~360 LYD 🔼
▪️ذهب جديد 21
ب365 ~380 LYD 🔼
اسعار الفضة اليوم:
▪️فضة كسر ب2.55 ~2.85 LY 🔼
▪️فضة جديدة :
▪️ب09 ~25 دينار على حسب العيار
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