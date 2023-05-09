خاص.. الحاراتي لصدى : مخاوف من تنامي معدل العجز بميزان المدفوعات .. وهذا ما حمله تقرير المركزي

صرح الخبير الاقتصادي “هشام الحاراتي” لصحيفة صدى الاقتصادية أن تقرير مصرف ليبيا المركزي عن الثلث الأولى من العام لم يضف جديدا من حيث الاعتماد الكلي على موارد النفط، وأن أغلبها يذهب للأجور والمرتبات وكذلك الدعم، ولم تستطع أي حكومة القيام بخطوات عملية وفق خطة استراتجية من شأنها تنوع مصادر الدخل ورفع معدل إيرادات الدولة.

وتابع قائلا: وإنما الجديد الذي حمله التقرير هو تنامي معدل العجز في ميزان المدفوعات على الرغم من المحافظة على معدلات الإنتاج واستقرار أسعاره، الأمر الذي يثير مخاوف من واقع إيرادات الدولة المجهول، مما يستدعي ضرورة تدخل السلطات المعنية بالرقابة والتحقيق للنظر في صحة البيانات التي تنشر بشكل دوري ومتابعة كافة الجهات ذات الصلة لمعرفة الحقيقة وإظهار أوجه القصور ومحاسبة متسببيه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية