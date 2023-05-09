«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات – رابط

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، تحديث منظومة الاستعلام عن منحة الزوجة والأولاد والبنات فوق سن الثامنة عشرة، لتسهيل وصول الخدمات للمواطنين.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المنظومة الإلكترونية المحدَّثة، تأتي في إطار خطة التحول الرقمي التي تنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية، وتستهدف ميكنة القطاع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

ونشرت الوزارة روابط الاستفادة من المنظومة الإلكترونية، على النحو التالي:

– موقع الوزارة وبوابة منحة الزوجة والأولاد الإلكترونية اضغط هنا

– الاستعلام عن منحة الأولاد اضغط هنا

– الاستعلام عن منحة الزوجة والبنات اضغط هنا

– التسجيل عبر الإنترنت بطاقة إيفاء اضغط هنا

– نظام إدارة الحسابات المصرفية اضغط هنا

وفي 7 ديسمبر الماضي، أطلقت الوزارة للمرة الأولى المنظومة الإلكترونية للاستعلام عن منحة الأبناء ومنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما، لتسهيل الخدمات للمواطنين.