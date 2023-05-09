ضبط مواطن بالخمس عقب إبلاغه للأمن بسرقة مركبته الآلية

مديرية أمن الخمس وعقب ورد بلاغ لمركز شرطة الخمس من قبل أحد المواطنين بشأن سرقة مركبته الآلية نوع افيكو شاحنه نقل بضائع بالمقطورة ، وتم تعميم برقية على الجهات الأمنية من قبل غرفة الاتصالات .

ومن خلال التعميم على المركبة المذكورة تم ضبطها من قبل مركز شرطة هون بمديرية أمن الجفرة حيث كانت متجهه إلى مدينة سبها.

وانتقل مأمور الضبط القضائي التابع إلى مركز شرطة الخمس إلى مركز شرطة هون وتم استلام الشاحنة والمقطورة ومن كان يقودها وجلبهم لمديرية أمن الخمس.

وبإجراء الكشف على الشاحنة والمقطورة تبين بأنها محمله بكمية من الاسمنت المكيس وبها عدد 5 جالونات حجم 200لتر فارغة كانت تستخدم لتهريب الوقود تم اخفاؤها تحت اكياس الاسمنت.

وبالاستدلال مع من كان يقود المركبة أفاد بان لديه عقد توكيل خاص بقيادة المركبة من قبل المشتكي واعترف بأنه يقوم ببيع الوقود الديزل في المنطقة الجنوب عدة مرات بالتعاون مع المشتكى مالك الشاحنة وبالاستدلال مع الشاكي تبين بأنهما مشتركين في عملية تهريب الوقود.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهما لحين استكمال الاجراءات القانونية وإحالتهما إلى النيابة العامة.