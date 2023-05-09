معمر الضاوي يبحث مع الحكومة خطة إنشاء معرض غوط بوساق الدولي

عُقد ظهر اليوم إجتماع هام ضم الدكتور معمر الضاوي بوزير الإقتصاد والصناعة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” ورئيس الهيئة العامة للمعارض السيد “عصام العون”.

ناقش الإجتماع الذي عقد بالبيت العامر بورشفانة، الخطة الإستراتيجية للبدء في تنفيذ مشروع المعرض الدولي الجديد بمنطقة غوط أبوساق، لموقعها الإستراتيجي القريب من المنافذ الجوية والبحرية بالعاصمة طرابلس.

هذا ومن المقرر أن ينفذ المشروع على مساحة اجمالية 450,000 متر مربع، ومن المقرر أن تبلغ إجمالي مساحة صالات العرض المستهدفة مبدئيا 13,500 متر مربع.

ويأتي هذا المشروع تتويجا لعدة دراسات إقتصادية أجراها الدكتور معمر الضاوي مع عدة خبراء اقتصاد خلال المدة الماضية لمعرفة الجدوى الاقتصادية المرجوة من المشروع.

إعادة الحياة لمدينة ورشفانة وجعلها محط أنظار العالم أجمع بعد فرض واستتباب الأمن فيها وتوفير كافة أساسيات الحياة والعيش الكريم لأبنائها وقاطنيها، هي أبرز خطط الدكتور معمر الضاوي للتنمية في المنطقة.