“الصور” يتابع سجلات الأحوال المدنية ..وعدة مواضيع هامة بالنيابة

كشف النائب العام “الصديق الصور” خلال اجتماعه مع المحامين العامين بدوائر محاكم الاستئناف ورؤساء النيابات الابتدائية ومديري النيابات الجزئية، في دوائر الاختصاص المحلي والنوعي جميعها وأعضاء النيابة المنسَّبين إلى العمل في مكتب النائب العام.

وقال المستشار النائب العام أن النيابة العامة الحامي للحريات والحقوق والضامن لها وأن طلبه لقاء قادة العمل دعت إليه ضرورة إطلاعهم على نتائج تقييم عدالة الإجراءات وجودتها خلال النصف الأول من هذه السنة القضائية، وإحاطتهم بنتائج تقييم النشاط القضائي؛ بحسبانه أساس رسم سياسة إدارة الهيئة ومرجع معالجة ما يشوب أداءها من قصور.

وتابع قائلاً: إن غايات تحديث الجانب المؤسساتي؛ وتجويد أعمال التحقيق الابتدائي وتعزيز الثقة في قدرة منسوبي هيئة النيابة العامة على إنفاذ القانون ومَدّ راسمي السياسة العامة بقراءة للواقع الأمني؛ وتخطيط معالجته مع الجهات ذات العلاقة؛ كانت من أَخَصِّ أغراض إطلاق مشروع التحول الرقمي في عمل الهيئة.

وأضاف أن تحديث القدرة التشغيلية لسلطة التحقيق، من خلال تفعيل منظومة التحول الرقمي، يتطلب التقيّد بجدول زمني يستند إنجازه على مرتكز تعزيز جهوزية الهيئة؛ وتظافر جهود الإطاريْن: القضائي، والوظيفي؛ للتغلب بشكل مناسب على العوائق الناشئة، وهو ما يتطلب الالتزام بتعليمات العمل الصادرة في الخصوص، وتلافي الحَيْدِ عنها تحت أية ظروف.

كما تطرق المستشار النائب العام، في حديثه، إلى مستهدف التطوير والتنمية الوظيفة؛ واستعرض مبادرة التدريب للنصف الثاني من سنة 2023 ، مع تناول المستشار النائب العام نتائج تقييم عمل نيابات: مكافحة الفساد؛ والنظام العام ؛ ومكافحة المخدرات؛ ومكافحة الهجرة غير الشرعية؛ والمرور؛ وحَثَّ الأعضاء على المبادرة إلى اتخاذ إجراءات تتناسب مع خطورة الواقعات التي يتصلون بها؛ وإظهار قدرة الهيئة على تعزيز جهود التصدي للجرائم، ومكافحة الإفلات من الملاحقة القضائية.

كما تناول اللقاء نتائج أعمال التحَقُّق من سلامة سجلات مصلحة الأحوال المدنية؛ وما ترتب عن بحث مؤشرات ارتكاب واقعات تزوير طالت البيانات المدرجة في قواعد البيانات ذات الصلة.

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