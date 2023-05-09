ورد الان : عودة اغلاق الطريق الساحلي بالقره بوللي

أفادت مصادر محلية مساء اليوم الثلاثاء عن عودة قفل الطريق الساحلي عندى الإشارة الضوئية القره بوللي من شباب المنطقة إحتجاجاً على عدم صيانة الطرق الساحلي لوقف نزيف الدم بها.

في وقت سابق صرح عميد بلدية القره بوللي “محمد بلوط” لقناة ليبيا بانوراما عن قيام مجموعة من الشباب بحراك مدينة القره بوللي بإغلاق الطريق الساحلي عند الإشارة الضوئية للمدينة للمطالبة بعدة نقاط منها صيانة الطريق العام المتهالك.

وأوضح بلوط الى أن عدد من شباب حراك مدينة القره بوللي قاموا بزيارة المجلس البلدي حيث اجتمع معهم رفقة عضوين من المجلس، للبحث حول مطالبهم المشروعة، موضحًا لهم الاجراءات الإدارية، ومنها صيانة الطريق العام وكيفية متابعتها.

وأضاف عميد بلدية القره بوللي فيما سبق اجتمعنا مع رئيس مصلحة الطرق والجسور، ووزير المواصلات وأوضحنا أهمية صيانة الطريق العام للمدينة في أسرع وقت ممكن لتخفيف المعاناة على أهالي البلدية، كما طالبنا ببناء جسور حديدية أمام المدارس للحفاظ على سلامة الطلاب، مع ضرورة بناء حواجز خرسانية لتقليل حوادث المرور.

وتابع بلوط قائلًا ان المجلس البلدي لمدينة القره بوللي يتابع كامل إجراءاته الإدارية مع مصلحة الطرق والجسور لاختصاصها في صيانة الطرق العامة، ولا يمكن أن يتم تحميل المجلس البلدي التقصير في ذلك.

وقال بلوط لا نعلم الأسباب الحقيقة وراء تأخر مصلحة الطرق والجسور في البدء في صيانة الطريق العام رغم إحالة مذكرة لهم بضرورة الإسراع في عمليات الصيانة.

وأكد بلوط على أن مطالب حراك شباب مدينة القره بوللي مشروعة، لكن الحلول لا تأتي بإغلاق الطرق أمام المواطنين، خاصة أن الطريق العام يستخدمه المواطنون من كافة ربوع ليبيا شرقا وغربا.