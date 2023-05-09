خاص.. مصدر يوضح لصدى حقيقة تسديد رهنية الأصول الليبية بأفريقيا الوسطى

صرح مصدر لصحيفة صدى الاقتصادية بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” كلف وفد يرأسه وزير الشباب بتسديد رهنية شركة الليبية الاستثمارات الأفريقية لايكو المملوكة للدولة الليبية في أفريقيا الوسطى.

المصدر أضاف أن الرهنية كانت بسبب قرض من أحد المصارف بأفريقيا الوسطى حصل عليه رئيس الشركة السابق “زياد زرزور” مقابل صيانة فندق تابعة للدولة الليبية

وأضح المصدر أنه بعد اكتشفت تلاعب رئيس الشركة السابق بالسجل التجاري للأصول الليبية وتمت تسوية الأمر بتنحيه عن منصبه مقابل عدم محاسبته من قبل السلطات الليبية

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