مصادر توضح بشأن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الملحوظ في ليبيا

أوضحت مصادر صيرفية ومهتمة بحركة السوق السوداء، أسباب ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الدينار في ليبيا بشكل ملحوظ لأول مرة منذ عدة أشهر.

وصعد الدولار الامريكي بشكل مفاجئ وملحوظ مقابل الدينار الليبي منذ أيام ليصل سعر الصرف مساء اليوم إلى 5.315 دينار في السوق السوداء.

وقالت المصادر أن ابرز الاسباب ضعف شحن وخصم بطاقة الـ 10000 دولار، وكذا تخفيض القيمة المتاح سحبها للشركات في تركيا، وكذا قرب الإنتخابات التركية، ومخاوف من تغيير السياسة الخارجية التركية.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الاسباب دفعت لتعديل سياسة البنوك التجارية تجاه التعاملات الدولية.

ووفقا للمصادر فإن الاسباب تشمل زيادة الطلب من الجانب المصري على الذهب، بالإضافة طلب أحد أطراف الصراع في السودان على الدولار في ظل عدم قدرته على التزود بالعملة الصعبة من دول الجوار الأخرى.

ويأتي الارتفاع عقب استقرار الدولار متذبذباً عند مستوى الـ5.10 ~ 5.15 لعدة أشهر في الآونة الاخيرة، ليرتفع أكثر من 10 قروش دفعة واحدة .