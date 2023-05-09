إلزام موردي التونة المعلبة بالحصول على شهادة خلوها من أي مواد مسـرطنة

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارًا بإلزام كافة موردي أسماك التونة المعلبة الموردة من الصين وتايوان وفيتنام بضرورة الحصول على شهادة من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية تفيد بمطابقتها المواصفات الليبية المعتمدة وخلوها من أي مواد مسرطنة.

جاء ذلك في القرار رقم 201 لسنة 2023 بشأن تنظيم وضبط توريد أسماك التونة المعلبة، الذي نشرته صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على «فيسبوك»، عملًا باستراتيجية الأمن الغذائي وتحقيق حماية المستهلك.

وتضمن القرار في المادة الثانية أن يتولى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالتنسيق مع المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية منح الموافقات اللازمة لموردي أسماك التونة المعلبة، وفقًا لأحكام التشريعات النافذة والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية في نقلها وتخزينها.

كما وجّه القرار في مادته الثالثة أن يتولى جهاز الحرس البلدي ومصلحة الجمارك وكافة الجهات الضبطية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.