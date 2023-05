تحركات تقودها أطراف سياسية وعسكرية لإجراء تعديل بحكومة “الــدبيبة” … و”باشاغا” يفكر في تقديم استقالته من رئاسة الحكومة

كتبت صحيفة الاتحاد الإماراتية اليوم الثلاثاء أن مصدر مسؤول بلجنة «6+6» التشريعية قد أكد تواصل اجتماعات اللجنة لوضع القوانين الانتخابية اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي خلال العام الجاري، ومناقشة الخلافات بين مجلسي النواب والدولة في قانون الانتخابات الرئاسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المصدر قد أكد وجود تحركات تقودها أطراف سياسية وعسكرية لإجراء تعديل على حكومة الوحدة الوطنية، بحيث يتم التمديد لها حال فشل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الجاري.

وكشفت الـ “اتحاد” عبر موقعها الرسمي عن تردد أنباء بتفكير رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان “فتحي باشاغا” في التقدم باستقالته من رئاسة الحكومة الموازية بعد عدم تمكنها في معالجة أي من الملفات التي تم إسنادها لها بواسطة مجلس النواب الليبي، الذي لم يحسم موقفه من الميزانية المقدمة من باشاغا إلى البرلمان، موضحة أن استمرار الحكومة مرتبط بتمرير الميزانية ومدى قدرتها على التعاطي مع المشكلات التي تعصف بالبلاد.

