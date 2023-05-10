الانفاق والتنمية والكهرباء.. ملفات ساخنة على طاولة الدبيبة وشكشك

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ناقش رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، رفقة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك؛ الإنفاق الحكومي وضمان الشفافية وعدالة التوزيع.

المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة، أوضح أن الطرفان بحثا اليوم الثلاثاء؛ آليات تفعيل العطاء العام للأدوية والمستلزمات الطبية، وتنفيذ مشروع المدارس الجديدة، بالإضافة إلى توفير الإمكانات للشركة العامة للكهرباء، بما يحقق استقرار الشبكة خلال الذروة الصيفية.

وبحسب بيان الحكومة، تطرق الطرفان إلى البدء في تأهيل الشركات الوطنية، سعيًا إطلاق مشروع إنشاء المدارس الجديدة.

وخلُص الاجتماع التأكيد على ضرورة التكامل بين مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية، بما يحقق تقديم خدمات جيدة للمواطنين والحد من الفساد، وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية في كل الإجراءات، وفقّ ما ورد في بيان الحكومة.