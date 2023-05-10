ارتفاع للدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 10 مايو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 09 مايو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7641 دينار، مسجلاً صعوداً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2255 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0128 دينار، والدولار الكندي 3.5593 دينار ليبي، والليرة التركية 0.244 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2703 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2973 دينار، والدينار التونسي 1.5617 دينار، والدرهم المغربي 0.4756 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: