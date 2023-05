لزيادة القدرة الانتاجية لمحطات توليد الكهرباء .. افتتاح صمام العزيزية وامداد محطة الكريمية بالغاز الطبيعي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن افتتاح الصمام LVS 5 يوم الثلاثاء الواقع بمنطقة سيدي السايح وإمداد محطة التخفيض والقياس الكريمية المسؤولة عن تزويد محطة كهرباء جنوب طرابلس، بالغاز الطبيعي وذلك عن طريق خط الغاز الساحلي الذي يتغذي من محطة كبس الغاز الرئيسية بالبريقة، حيث بلغت كميات الغاز معدل 30 مليون قدم مكعب يوميًا للمحطة المذكورة و بلغ إجمالي كميات الغاز المنقولة عبر خط الغاز الغربي 150 مليون قدم مكعب يوميًا.

وذلك بتعليمات رئيس المؤسسة “بن قدارة” في إطار الجهود المبذولة لزيادة القدرة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء، ويتم العمل على زيادة هذه الكميات تدريجيًا للوصول إلى 200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا من محطة كبس البريقة.

وأشاد “فرحات بن قدارة” بمستوى التعاون والتنسيق مع كبار المستهلكين وعلى رأسهم الشركة العامة للكهرباء ومصنع الحديد والصلب.

