ارتفاع جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاربعاء 10 مايو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 10 مايو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 10 مايو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.776 د‫.‬ل – للبيع – 4.7522 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.3175 ~5.3100 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.7700 ~5.7300 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

600 دينار

▪️ الباوند =6.45 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا – دبي 🇹🇷🇺🇲

5.3150 ~5.3075 دينار

▪️ الليرة التركية

0.27 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.35 دينار

▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب258.00 دينار

▪️ الذهب المسبوك = 260.0 للجرام

دولار بشيك التجارة والتنمية =5.35 ~ 5.315 دينار

دولار بشيك الوحدة =5.34 ~ 5.315 دينار

نسبة سحب البطاقات دولار = 6.50 % الدينيز

نسبة سحب بطاقات دولار = 2.20 الامان