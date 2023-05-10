موقع بريطاني: السودان تحمل تهديدات اقتصادية عبر الحدود مع ليبيا

ذكر موقع” Economist intelligence Unit ” الاقتصادي ومقره لندن نقلا عن تقديرات الأمم المتحدة أنه يمكن أن يؤدي اﻻنتقال السلمي وإعادة الإعمار في ليبيا إلى تعزيز الأداء الاقتصادي في السودان بمقدار “22.7 مليار” دولار خلال السنوات القادمة وعلى العكس من ذلك سيؤدي استمرار الاضطرابات وتصاعد العنف في السودان إلى إضعاف الآفاق الاقتصادية لليبيا وزيادة مخاوف المستثمرين بشأن الأمن والإدارة السياسية والاقتصادية الواضحة في ليبيا .

وقال الموقع أنه من المرجح أن تؤدي الأزمة في السودان إلى زيادة تدفق اللاجئين إلى ليبيا مما يزيد من تعقيد العملية الاقتصادية والسياسة في ليبيا نظرًا لتزايد انعدام الأمن .

وأشار الموقع إلى التوقعات أن يؤدي الصراع في السودان إلى زيادة انعدام الأمن في الجنوب الليبي مع تحركات عبر الحدود كما ستتأخر عملية الانتقال السياسي في ليبيا بسبب هذه الاضطرابات مما يزيد من مخاطر انتشار عدم الاستقرار على المدى القريب وربما يضعف آفاق النمو الاقتصادي .

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