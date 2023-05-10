الساحل والصحراء يبحث سبل التعاون مع بنك تونس العربي الدولي

اجتمع مساعد المدير العام لمصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة وعدد من مدراء الإدارات بالإدارة العامة للمصرف اجتماعاً تمهيدياً مع ممثلين عن بنك تونس العربي الدولي BIAT وهما: مسؤول المكتب التمثيلي للبنك في طرابلس ومسؤول المراسلين بذات البنك ، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالإدارة العامة لمصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة .

حيث تناول خلال الاجتماع سبل تعميق الشراكة بين المصرفين وإمكانية التعاون مع فروع المصرف،كما تطرق إلى الاتفاقية المبرمة بين المصرفين وتحديثهما وتطويرها بما تواكب التطورات الحديثة الجديدة ،تم الاتفاق علي عقد اجتماع آخر خلال الفترة القريبة القادمة يناقش آفاق التعاون في المجالات المصرفية المختلفة بصورة أكثر توضيحاً.

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