مؤسسة النفط تكشف تفاصيل اكتشاف نفطي في ليبيا على يد شركة روسية

جرى، اليوم الاربعاء، إعلان اكتشاف نفطي في ليبيا على يد شركة روسية، في خطوة تعزّز من احتياطيات الخام لدى الدولة، التي تخطط لزيادة إنتاجها إلى مليوني برميل يوميًا.

وقال بيان للمؤسسة الوطنية للنفط، إن شركة تاتنفط فرع ليبيا -المشغلة لمنطقة العقد 82/4، والمرتبطة مع المؤسسة باتفاقية استكشاف ومقاسمة إنتاج والموقعة في ديسمبر/كانون الأول 2005- تعلن اكتشافًا نفطيًا جديدًا في منطقة العقد والواقعة بحوض غدامس.

يأتي إعلان الاكتشاف النفطي في ليبيا، في الوقت الذي تخطط فيه مؤسسة النفط لرفع إنتاجها إلى مليوني برميل يوميًا خلال 3 إلى 5 سنوات.

تفاصيل الاكتشاف النفطي

أشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن الاكتشاف النفطي الجديد جاء بعد حفر الشركة واختبار البئر الاستكشافية إف 1- 82/4، وفق بيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وأوضحت أنه جرى حفر البئر الاستكشافية على عمق إجمالي يبلغ 8.5 ألف قدم، وتقع على بُعد نحو 330 كم جنوب طرابلس.