شركة الخدمات العامة طرابلس تصدر توضيحاً بشأن التعديات والمخالفات للمخططات

أصدرت شركة الخدمات العامة طرابلس، توضيحاً بشأن البناء المخالف للمخططات المعتمدة في القانون الليبي ودور شركة الخدمات العامة – طرابلس في هذه المسألة”.

وبحسب بيان صادر عنها “ينص القانون رقم (3) لسنة 1369 و . ر. مادة رقم ( 34 ) على انه يتم هدم و إزالة المباني والمنشآت المقامة بدون ترخيص بالطريق الاداري وعلى نفقة المخالف دون الحاجة الى حكم قضائي”.

وأكدت “كون شركة الخدمات العامة – طرابلس المؤسسة المكلفة بالإزالة وبالتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة”.

وأضافت “نأمل منكم حسن التعاون، فهدفنا هو إنجاز عملنا المكلفون به للحفاظ على الوطن”.