تغيير جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 11 مايو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 11 مايو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7618 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.223 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0091 دينار، والدولار الكندي 3.5573 دينار ليبي، والليرة التركية 0.244 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2696 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2967 دينار، والدينار التونسي 1.564 دينار، والدرهم المغربي 0.4754 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: