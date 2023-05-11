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استمرار صعود أسعار الذهب في السوق الليبي الخميس 11 مايو 2023

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الخميس) 11/05/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

سعر اونصة الذهب اليوم :
آونصة الذهب ب 2,030.34 $

سعر كسر الذهب اليوم :
▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب258.00 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب301.00 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب315.33 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب344.00 دينار

سعر الذهب المستعمل اليوم:
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء
ب285 ~300 دينار
▪️ذهب مستعمل 21
ب330 ~350 دينار

سعر الذهب الجديد :
▪️ذهب جديد 18
ب325 ~360 دينار
▪️ذهب جديد 21
ب365 ~380 دينار

سعر الفضة اليوم:
▪️فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار
▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :
▪️ب09 ~25 دينار على حسب العيار

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