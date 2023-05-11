المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن اكتشاف نفطي جديد في حوض غدامس .

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ، أمس الاربعاء عن اكتشاف نفطي جديد في حوض غدامس .

وقالت المؤسسة في منشور لها إن شركة تاتنفت للنفط فرع ليبيا والمشغل لمنطقة العقد 82/4 كطرف ثاني ، اعلنت اكتشاف نفطي جديد بمنطقة العقد 82/04 والواقعة بحوض غدامس وذلك بحفرها واختبار البئر الاستكشافية و1-82/4 (F1-82/4) ، على عمق إجمالي يبلغ 8,500 قدم .

وأوضحت المؤسسة أن معدل التدفق المحقق هو 1,870 برميل نفط يوميا من الحجر الرملي الديفوني والأوردوفيشي من خلال حجم خانق معين وفقا للتشريعات الليبية .

وأضافت أنه حسب الاتفاقية فإن حصة الطرف الأول المؤسسة الوطنية للنفط – ليبيا (NOC)​89.5% ، وحصة الطرف الثاني شركة تاتنفت (TATNEFT) المشغل​10.5%.