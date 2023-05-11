وزير الاستثمار بالحكومة الليبية يناقش عدد من المشاريع ببنغازي

اجتمع وزير الإستثمار بالحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب مع ائتلاف شركة BFi المحدودة وشركة المجموعة الدولية للسكك الحديدية الصينية وشركة Arub الهندسية العالمية خلال زيارة إلى ديوان بلدية بنغازي مع رئيس المجلس التسييري للبلدية وعضوي المجلس ومدير صندوق إعمار بنغازي-درنة ومدير إدارة المشروعات بالبلدية ومدير فرع الهيئة العامة للاستثمار وعضو مجلس إدارة المنطقة الحرة المريسة ومدير إدارة الصيانة والتشغيل بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي ومُستشار نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية .

حيث تناول الاجتماع دراسه تنفيذ مشاريع استثمارية وتحديد أولويات المشاريع التى يُمكن تنفيذها في مدينة بنغازي في مختلف مجالات البُنية التحتية والمرافق العامة بما في ذلك مجال الإسكان والمُستشفيات والطُرق والجُسور وغيرها .