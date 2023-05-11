تعرف على يومية الموظف الليبي مقارنة بالدول العربية عقب زيادات الرواتب

يبلغ متوسط الرواتب في ليبيا بعد الزيادات التي حصلت مؤخراً حوالي 1500 دينار ليبي شهرياً، وهو يعادل تقريبًا 319 دولار ليكون متوسط دخل الفرد اليومي في ليبيا حوالي 10,6 دولار، حسب قناة الكل.

وقد ارتفع متوسط الدخل في ليبيا مؤخراً حيثُ كان يُقدّر بـ900 دينار شهرياً، إلى أن وصل إلى حوالي 1500 دينار.

ويبلغ عدد موظفي القطاع العام في ليبيا حوالي 2.3 مليون موظف، وهو يشكل حوالي 80% من إجمالي القوى العاملة في البلاد وفقًاً لوزارة العمل، ولكن الآلاف من العاملين الجُدد لازالو ينتظرون الإفراج عن مرتباتهم على الرغم من استمرارهم في العمل لسنوات!