خاص… الادخار والاستثمار العقاري يفصح ل أسباب ومعوقات منح القروض السكنية

كشف مساعد المدير مصرف الادخار فرع ترهونة “عبد المجيد الطبيب” في تصريح خاص لصحيفة الاقتصادية عن تسليم عينة من صكوك القروض لعدد ثلاثة أشخاص ولازال المصرف مستمر في منح هذه القروض إلى أن يستكمل باقي المستفيدين المستندات المطلوبة .

حيث قارب عدد المستفيدين 530 مستفيد مستوفين بياناتهم وهذا العدد بسيط ، كاشفاً عن عرقلة المواطنين فيما يخص الشهادة العقارية باعتبار أن التسجيل العقاري مغلق أبوابه متأملاً تسهيل هذه الإجراءات للمواطنين حتى يتم إدخالها بالمنظومة والأمور التي تعرقل المواطنين هي الإجراءات متمثلة في المستندات وهي الشهادة العقارية وتشكل عائق كبير أمام المواطن .

وتابع قائلاً أن جميع السبل والامكانيات متاحة من قبل الإدارة العامة لكن المواطن لم يستطيع الوفاء بكامل المستندات والشروط المفروضة في الاقراض .