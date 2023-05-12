أفريكا إنتلجينس: مفاوضات ل3 شركات نفط كبرى بشأن تطوير واستكشاف حقول النفط والغاز في حوض غدامس

كشف موقع أفريكا إنتلجينس عن ثلاث شركات نفط كبرى تتفاوض مع المؤسسة الوطنية للنفط بشأن تطوير واستكشاف حقول النفط والغاز في الكتلة NC7 في حوض غدامس، والشركات المتفاوضة هي إيني الإيطالية، وتوتال الفرنسية، وأدنوك الإماراتية

واكتشفت شركة تاتنفت الروسية فرع ليبيا، بئرا نفطيا في حوض غدامس على عمق 8,500 قدم، تبعد 330 كم جنوب طرابلس، بإنتاج يبلغ 1,870 برميل نفط يوميا. وفق ما أعلنت اليوم المؤسسة الوطنية للنفط.

وأطلقت ليبيا في فبراير الماضي بالتعاون مع شركة كيرني الأميركية خطة إستراتيجية لقطاع النفط والغاز في البلاد.

ومن المقرر في إطار الخطة طرح مربعات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز خلال العام المقبل، لأول مرة منذ أكثر من 17 عامًا، إذ كانت آخر جولة عطاءات طرحتها في 2007.