أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الجمعة 12 مايو 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الجمعة) 12/05/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

سعر اونصة الذهب اليوم :

آونصة الذهب ب 2,001.98$

سعر كسر الذهب اليوم :

▪️لما تبيع :

▪️كسر ذهب 18 ب256.00 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب298.66 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب314.00 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب341.10 دينار

سعر الذهب المستعمل اليوم:

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء

ب285 ~300 دينار

▪️ذهب مستعمل 21

ب330 ~350 دينار

سعر الذهب الجديد :

▪️ذهب جديد 18

ب325 ~360 دينار

▪️ذهب جديد 21

ب365 ~380 دينار

سعر الفضة اليوم:

▪️فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار

▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :

▪️ب09 ~25 دينار على حسب العيار