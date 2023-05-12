راس لانوف: أجرينا تجارب ناجحة لمنطومة العمل بمصنع الإيثلين لعدة أشهر

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أكد رئيس مجلس إدارة شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، شعبان بسيبسو، حرص الشركة على اتباع كل إجراءات السلامة ومتطلباتها حسب كتيبات التشغيل المعتمدة، انطلاقاً وللمضي قدماً نحو تحقيق الهدف المنشود، وهو إعادة تشغيل مصنع الإثيلين، بعد نجاح كل تجارب التشغيل لمنظومات العمل للوحدات المختلفة التي بدأت منذ عدة أشهر .