الاخطر على الاطلاق.. مصادر تكشف تفاصيل تعرض منظومة شركة ليبيانا الداخلية لعملية قـر صـنة

تلقى مكتب النائب العام يتلقى رسميًا بلاغًا من قبل شركة ليبيانا للهاتف المحمول، بتعرض الشركة لعملية قرصنة على منظومتها الداخلية .

وبحسب مصادر وفقاً لصحيفة العنوان اوضحت أن الاختراق استهدف المنظومة التسييرية الادارية الداخلية للشركة ، وانه تم الاستحواذ على المراسالات ورسائل البريد الالكتروني للموظفين وبياناتهم .

وبحسب مصدر خاص اكد لصحيفة العنوان رصد محاولة فاشلة حتى الآن للسيطرة على منظومة الاتصالات العامة بالشركة .

واشارت المصادر إلى أن مجموعة قر صنة تطلق على نفسها اسم ” بلاك كاتس – black cats ” ، مجهولة الجنسية والهوية تبتز شركة ليبيانا للهاتف المحمول ، وتطلب اكثر من 4 مليون دولار مقابل انهاء عملية القرصنة ، وتمكين قسم التقنية بالشركة من اعادة السيطرة الكاملة على منظومتهم .

وأكد مراقبون ومتخصصون ان هذه العملية تعتبر الاخطر على الاطلاق تتعرض لها منظومة اتصالات محلية خاصة ، وانها لشركة تمتلك المنظومة الاكبر في البلاد .

وأكد مصدر من مكتب النائب العام بحسب الصحيفة ان المختصين في شركة ليبيانا للهاتف المحمول اما مازالو عاجزين عن معرفة مصدر عملية القرصنة او متكتمين عليها لاسباب غير معلومة .

يذكر أن مخاوف مالية على منظومات المصارف ، والرقم الوطني ، ومواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بارقام تم ربطها بشفرات من شركة ليبيانا .