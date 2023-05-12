محلل سياسي : نفط ليبيا يؤجج نار المنافسة بين إيطاليا وفرنسا

قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب: إن الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به الدولة الليبية في شمال أفريقيا وعلى ضفاف البحر الأبيض المتوسط وإستحواذها على نحو 2.8 في المئة من إجمالي الاحتياط العالمي من النفط جعلها مؤهلة لتكون صاحبة أكبر إحتياطي نفطي في القارة الأفريقية، إضافة لثروتها من الغاز الطبيعي التي تصل احتياطاتها منه إلى 1.4 تريليون متر مكعب تتربع به في المرتبة الخامسة بين الدول الأفريقية، وبالإضافة إلى وجود حكومة غير مسئولة في العاصمة طرابلس، وبذلك أصبحت ليبيا موقع صراع بين دول الغرب.

وأضاف في تصريحات خاصة بحسب صحيفة مصراوي ، أن إيطاليا التي عادت إلى المشهد السياسي والإقتصادي بقوة في الأونة الاخيرة، تُعتبر واحدة من دول عديدة تسعى لبسط سيطرتها وهيمنتها على ثروات الشعب الليبي بأسلوب مشابه لأسلوب دول الغرب الأخرى وهو دعمهم لمطالب وتطلعات الشعب الليبي ورغبتهم في إنشاء مشاريع تخدم أبناء الشعب.

يذكر أن وزير الخارجية الإيطالي، انطونيو تاجاني، قال في مقابلة مع صحيفة «افينيري»، إن إيطاليا تهدف لإنشاء شراكات قوية وتطلعية مع ليبيا ودول القارة السمراء، وتنوي إلى إطلاق خطة ماني في الخريف خلال القمة الإيطالية الافريقية بهدف إعطاء إيطاليا دورًا رائدًا في العلاقات بين إفريقيا وأوروبا.

وتابع المحلل، أنه وفقًا للأنباء ترغب إيطاليا في تحويل ليبيا وبالأخص الجنوب الليبي إلى بوابة مفتوحة نحو إفريقيا، حيث وقعت منظمة آرا باتشي الإيطالية إتفاقية مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الشرعية، بحضور عميد بلدية أوباري، أحمد ماتكو، لدمج السكان المحليين ومجتمعات المهاجرين في المنطقة من خلال فتح مكاتب ومناطق مخصصة لتوفير الخدمات التعليمية والتدريب المهني ومشاريع مدرة للدخل وأخيرًا تجنيس المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في ليبيا.

حيث أكد وزير الخارجية الإيطالي، على ضرورة عدم تحويل ليبيا إلى منطقة صراع بين دول الغرب، تصريح لم يكن واضح من المقصود به كونه لم يذكر أيًا من دول اوروبا التي قد تحول ليبيا إلى أرض صراع، ليتبين أن حديثه كان موجه لفرنسا التي تُنافس إيطاليا وتسعى لنيل نصيب الأسد من الغاز والنفط الليبي.

وكشف موقع أفريكا إنتلجينس عن ثلاثة شركات نفط كبرى تتفاوض مع المؤسسة الوطنية للنفط بشأن تطوير وإستكشاف حقول النفط والغاز في كتلة NC7 في حوض غدامس، ومن بين الشركات المتفاوضة شركة إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية.

جدير بالذكر أن شركة إيني الإيطالية قد نجحت بالفعل في وقتٍ سابق من توقيع اتفاقية مع المؤسسة الوطنية للنفط بهدف تطوير حقلي غاز في البحر المتوسط بقيمة 8 مليارات دولار، ليتبين لاحقًا أن جزءا من هذا المبلغ مُخصص لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في الجنوب الليبي.

وعلق الخطاب، على تحركات الغرب في ليبيا، حيث قال إن ليبيا وبسبب غياب رئيس الدولة وأزمات الحكومة منتهية الشرعية في طرابلس، أصبحت مُستباحة لإيطاليا وغيرها وكلهم يبحثون عن من هو قادر على خدمة مصالحهم وتحقيق أجنداتهم لنهب ما تبقى من ثروات الشعب النفطية.