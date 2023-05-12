عودة تشغيل مصنع الأيثيلين بمجمع رأس لانوف الصناعي بعد توقف لـ12 عاما

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، استكمال صيانة وحدات مجمع رأس لانوف الصناعي لتبدأ اليوم أول مراحل التشغيل لهذا المجمع الذي توقف لسنواتٍ طويلة عن العمل، موضحة أنه سيعمل بطاقة لا تقل عن 70% سترتفع تدريجيًا حتى الوصول إلى طاقته التشغيلية بالكامل خلال الأيام القادمة.

وأوضحت المؤسسة أن شركة رأس لانوف بدأت إدخال “النافتا” وتشغيل منظومة ضاغط الغاز المتكسر (R10-1) وصولًا إلى مرحلة الإنتاج النهائي بمصنع الإيثيلين بالمجمع.

وتأتي هذه العملية بعد نجاح كافة تجارب التشغيل لمنظومات العمل للوحدات المختلفة بمصنع الإثيلين والتي بدأت منذ عدة أشهر ، والتأكيد على جاهزية الوحدات الإنتاجية بالمجمع الصناعي لمواكبة متطلبات تشغيل مصنع الإثيلين .

ومع هذه الخطوة تكون شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز وصلت إلى مرحلة متقدمة من خطة إعادة تشغيل المجمع الصناعي والتي انطلقت منذ عام 2019.

وشدد رئيس مجلس الإدارة فرحات بن قدارة أن كافة مراحل عمليات التشغيل يجب أن تتم وفق إجراءات واشتراطات السلامة لضمان سلامة كافة الأفراد والمعدات وصولاً إلى مرحلة الإنتاج النهائي.