اقتصاد

الدبيبة يؤكد استمرار تفعيل الحكومة للمشروع التنموي في كل مناطق ليبيا كداعم لتحقيق الاستقرار

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الخميس في منزله، أعيان منطقة الجفرة وحكماءها؛وذلك في إطار متابعته لأوضاع المناطق المختلفة في ليبيا.

رئيس أعيان الجفرة أكد بحسب مكتب إعلام الدبيبة، دعمه لجهود الحكومة في تقوية البلديات، وتفعيل الإدارة المحلية، ورؤية الحكومة الهادفة لإجراء الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية.

بدوره، أشاد الدبيبة بجهود أهالي الجفرة في المصالحة الوطنية، مؤكداً استمرار تفعيل الحكومة للمشروع التنموي في كل مناطق ليبيا كداعم لتحقيق الاستقرار.

 

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صحيفة المرصد الليبية

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