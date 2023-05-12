الشؤون الاجتماعية: الفروع ساهمت في نجاح توزيع بطاقات ايفاء وشرعت في حصر اصحاب المحافظ الاستثمارية

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية، بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني، برئيس مكتب الشؤون الاجتماعية مصراتة عياد الشويهدي الذي شكر الوزيرة على اهتمامها ودعمها الدائم للمكاتب التي تحسن فيها الأداء بعد هذا الدعم.

وقالت الوزراة في بيان صادر عنها أن مكاتب الشؤون الاجتماعية ساهمت في انجاح برنامج توزيع بطاقات ايفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة، والرد على استفسارات المواطنين بخصوص منحة الزوجة والاولاد، إضافة إلى شروعها في حصر أصحاب المحافظ الاستثمارية باستلام المستندات المطلوبة وغيرها من المهام والاعمال المناطة بها.

واكدت الكيلاني على الاستمرار في دعم مكاتب الوزارة خاصة بعد تطبيق الجدول الموحد للمرتبات لموظفي القطاع وانشاء وصيانة وتجهيز المقرات وتسوية أوضاع الموظفين الإدارية للمكاتب في كافة المناطق.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية صرحت في وقت سابق، أنه تم إنفاق أكثر من 14 ونصف مليار على منحة الزوجة والأبناء، وأنها تخطت حاجز الـ4 مليارات في العام الأول، وفي العام الثاني كانت أكثر من 6 مليارات ونص مليون دينار، وخلال الربع الأول لهذا العام أنفقنا ما يقارب 4 مليارات، فيما بلغت منحة الزوجة والبنات غير العاملة، أكثر من مليون مستهدفة، وباب التسجيل لا يزال مفتوحًا.