توضيح هام من الشركة القابضة للاتصالات بشأن اختراق قواعد بيانات شركة “ليبيانا”

أفادت الشركة القابضة للاتصالات في توضيح صادر عنها، بأن الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها قواعد بيانات شركة ليبيانا للهاتف المحمول، لم ينتج عنها تسريب أي بيانات خاصة بالمشتركين ، وأن البيانات التي تم الهجوم عليها هي خاصة بالمنظومة الداخلية الخاصة بالموظفين داخل الشركة.

وأكدت الشركة في بيان صادر عنها، أن هذه الهجمة لا علاقة لها بسجل المكالمات أو بعمليات اختراقات حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمشتركين كما ادعى البعض في الأيام القليلة الماضية، حيث تعرضت عدة شركات وبنوك عالمية لنفس الهجمة السيبرانية.

وأشار الشركة إلى أنه “من أجل حماية بيانات المواطنين الليبيين قامت الشركة القابضة للاتصالات بإنشاء فريق خاص بالأمن السيبراني للتصدي لمثل هذه الهجمات وجعل فضاء الإنترنت، فضاء أكثر أماناً”.

ونوهت الشركة أن معركة الامن السيبراني مستمرة في كل العالم،مضيفة “نحن نقوم بعمل يومي مستمر لحماية الشبكات ضد الهجمات العنيفة على بلدنا الحبيب”.