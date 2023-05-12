ليبيانا توضح حقيقة الأخبار بشأن اختراق بيانات المشتركين

أخبارليبيا24- خاص

نفى رئيس قسم الإعلام بشركة ليبيانا عبد المنعم بوشكيوة الأخبار المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تفيد باختراق بيانات المشتركين.

وقال بوشكيوة في تصريح خاص لـ”أخبارليبيا 24″ اليوم الجمعة، :”إن هذة الأخبار غير صحيحة، كما نفند الأخبار المتداولة التي تفيد بتحصل المخترقين على البيانات”.

وأكد رئيس قسم الإعلام في الشركة أنه لا يوجد أي اختراق ببيانات الشركة، موضحًا أن كانت هناك محاولات اختراق ولكنها بائت بالفشل، والمنظومة تعمل بشكل طبيعي”.

وأشار بوشكيوة إلى أن الشركة مستعدة لاستقبال أي شكاوى من المواطنين أو ملاحظات بالخصوص، ولم تسجل أي شكوى رسمية حتى هذة اللحظة.